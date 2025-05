Fondi sorpresa a rubare colpisce a calci e pugni il testimone | arrestata 36enne

Una donna di 36 anni a Fondi è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver rubato e aggredito un testimone con calci e pugni, scatenando un episodio di forte tensione. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di mettere fine alla vicenda e di assicurare la responsabile alla giustizia.

Fondi, 29 maggio 2025- Nella giornata odierna, i Carabinieri della Tenenza di Fondi, hanno tratto in arresto, una donna di 36 anni del luogo, già nota alle forze di Polizia, per i reati di rapina impropria, lesioni personali, furto e ricettazione. Nello specifico, i Carabinieri, a seguito di segnalazione pervenuta dal 112 N.U.E, sono intervenuti in quel centro, dove la donna, la sera precedente, aveva colpito con calci e pugni, guadagnandosi la fuga, un cittadino che aveva sorpreso l’indagata trafugare all’ interno di un veicolo di un suo conoscente, riuscendo ad impossessarsi di un cellullare che si trovava all’ interno di predetto veicolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it