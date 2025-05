Fondazione Teatro ora spuntano anche le nozze a ‘scrocco’

Scopri le novità sulla Fondazione Teatro Ora e le sorprendenti indiscrezioni sulle nozze a ‘scrocco’ al Teatro della Fortuna di Fano. Un’indagine che mette in luce i retroscena delle procedure e dei privilegi legati alle cerimonie nuziali negli ultimi anni.

Fano, 29 maggio 2025 – Il veleno è sempre in coda. Perché la vicenda della Fondazione Teatro nasconde tra le sue pieghe sempre qualche sorpresa. Ora risulta che qualche consigliere voglia chiedere l’accesso agli atti per sapere quanti si sono sposati all’interno del teatro della Fortuna negli ultimi 4 anni e cioè durante l’epopea firmata Massimo Seri. La ragione di questa curiosità? Sembra che qualcuno non abbia pagato (l’affitto ammonta a 1800 euro). Ed anche questo contribuirebbe a ingrosare il presunto ammanco da settimane al centro delle cronache cittadine. “Sarà stato un regalo di matrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it