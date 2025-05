fondazione oggi l incontro con de bortoli

Oggi alle 16:30 all’Auditorium di via Flavio Biondo, si terrà l'incontro "Essere Fondazione: soggetto organizzatore delle libertà sociali", un'occasione per conoscere le attività della Fondazione di Forlì nel quadriennio 2021-2025 con Maurizio Gardini. L’evento sarà aperto da Ferruccio de Bortoli, offrendo spunti approfonditi sul ruolo delle fondazioni nella promozione delle libertà sociali.

Oggi alle 16,30 l'Auditorium di via Flavio Biondo ospiterà l'incontro 'Essere Fondazione: soggetto organizzatore delle libertà sociali', per illustrare l'attività svolta dalla Fondazione di Forlì nel quadriennio 2021-2025 sotto la presidenza di Maurizio Gardini. L'incontro sarà aperto da un intervento di Ferruccio de Bortoli (nella foto), già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 ore, sull'attuale situazione politica ed economica nazionale ed internazionale, per offrire un quadro di riferimento in cui collocare l'operato della Fondazione, illustrato quindi dai suoi consiglieri e stakeholder, attraverso i quattro settori principali di intervento: sviluppo locale, arte ed attività culturali, salute pubblica e volontariato, e ricerca scientifica.