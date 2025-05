Fondazione Giulia Cecchettin | Ci stringiamo alla famiglia di Martina

La Fondazione Giulia Cecchettin si unisce con profonda vicinanza alla famiglia di Martina e riflette sull'importanza di intervenire tempestivamente per contrastare il fenomeno della violenza giovanile. In un messaggio su Instagram, la fondazione mette in luce come la diminuzione dell’età delle vittime e dei responsabili sia un chiaro campanello di allarme per agire prima.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Martina aveva 14 anni. Anche il suo assassino era giovanissimo. La diminuzione dell’etĂ di chi uccide e di chi viene uccisa non è un dettaglio, è un segnale chiaro: dobbiamo intervenire prima”. Lo scrive, in un post su Instagram, la Fondazione Giulia Cecchettin, presieduta dal padre Gino, a proposito del femminicidio di Afragola. “Educare al rispetto – prosegue il testo – alle relazioni sane, ai confini. Nelle scuole, nei territori, ovunque crescano ragazze e ragazzi. Questo è il cuore dell’impegno della Fondazione Giulia Cecchettin: trasformare il dolore in prevenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fondazione Giulia Cecchettin: “Ci stringiamo alla famiglia di Martina”

Rino Gaetano Day - XV edizione a supporto della Fondazione Giulia Cecchettin - Il Rino Gaetano Day 2025, alla sua XV edizione, si terrĂ lunedì 2 giugno al Parco Arena Montesacro di Roma, in ricordo del celebre cantautore a 44 anni dalla scomparsa. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessandro Buffa e il gesto benefico per La Fondazione Cecchettin: lo studente del Pio X organizza un torneo di tennis contro la violenza di genere - TREVISO - Un torneo di tennis per dire no alla violenza di genere. È l’idea di Alessandro Buffa, studente di terza media del Collegio Pio X di Treviso, che per il ... 🔗Lo riporta msn.com

Burgio (Fondazione Cecchettin): “Femminicidi, l’età si sta abbassando” - “La scuola è l’ unico luogo dove si può cambiare la società”. E lancia un avvertimento: “Anche gli insegnanti devono essere formati” ... 🔗quotidiano.net scrive

Studente di terza media organizza torneo di tennis dedicato a Giulia Cecchettin - Alessandro Buffa, ragazzo del collegio vescovile Pio X, come lavoro per l’esame di fine anno ha organizzato l'evento il cui ricavato è andato in beneficenza alla Fondazione contro la violenza di gener ... 🔗Riporta padovaoggi.it