follia linguaggio letteratura di michel foucault in libreria dal 30 maggio

Con la pubblicazione di Follia, linguaggio, letteratura, Marietti1820 porta in Italia una raccolta straordinaria di testi, per lo piĂą inediti, che gettano nuova luce sul pensiero di Michel Foucault. Un viaggio folgorante attraverso l e relazioni tra la follia e il linguaggio, tra l'immagine letteraria e il riflesso del delirio, tra l'opera e l'assenza di opera. Scritti che mostrano come la follia sia stata, per Foucault, non solo oggetto d'indagine filosofica, ma punto nevralgico di ogni forma di espressione. «Non c'è letteratura senza follia e morte. Come se la letteratura fosse generalmente legata a ciò che costituisce la follia e la morte».