Fmi | Prospettive dell’economia italiana incerte Per aumentare la spesa per la difesa servono tagli

Secondo l'analisi del FMI, le prospettive dell'economia italiana restano incerte a causa delle tensioni nel commercio globale, della bassa produttività e delle sfide demografiche. Per finanziare un aumento della spesa militare, l'Italia potrebbe dover considerare tagli in altre aree, evidenziando la complessità delle scelte economiche future.

“Le prospettive di crescita restano altamente incerte per le persistenti tensioni nel commercio globale. La produttività costantemente bassa e i fattori demografici sfavorevoli incidono negativamente sulle prospettive economiche di lungo periodo”. È quanto si legge nell’analisi che il Fondo monetario internazionale dedica all’Italia. Sulla politica di bilancio, “un risultato migliore del previsto nel 2024 ha consentito il ritorno a un avanzo primario. Mantenere questa performance positiva sarà essenziale” per far calare il debito. E visto il “limitato spazio fiscale, ogni nuova spesa, anche per la difesa, deve essere pienamente compensata da risparmi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fmi: “Prospettive dell’economia italiana incerte. Per aumentare la spesa per la difesa servono tagli”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bitcoin in El Salvador: la strategia oltre le pressioni dell’FMI; Prospettive economiche globali peggiorano | nazionalismo e dazi aumentano i rischi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fmi: bassa produttivita' e sfide demografiche pesano su prospettive crescita - Outlook altamente incerto per tensioni commerciali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - L'economia italiana ha continuato a espandersi a un ritmo moderato. Per il secondo anno consecutivo, ... 🔗Secondo borsaitaliana.it

Economia, il Fmi rivede le stime sul Pil dell’Italia al ribasso per il 2025 e al rialzo per il 2026 - Le prospettive ... interno lordo dell’Italia per il 2025, stimandola al +0,7%, cioè 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni precedenti. Per il 2026 il Fmi migliora invece la ... 🔗Segnala rainews.it

Bitcoin in El Salvador: la strategia oltre le pressioni dell’FMI - La crescita delle riserve di Bitcoin detenute da El Salvador emerge come uno degli aspetti più controversi nella recente politica economica del paese centroamericano. Nonostante le pressioni del Fondo ... 🔗Come scrive msn.com

Il direttore del FMI Lagarde parla delle prospettive economiche dell'Africa