FMI all’Italia | ‘ogni nuova spesa anche per la difesa sia compensata da risparmi’

Il FMI evidenzia come l’Italia debba garantire che ogni nuova spesa, anche per la difesa, sia compensata da risparmi concreti, di fronte a un contesto di incertezza economica globale. La relazione sottolinea inoltre le sfide delle bassissime prospettive di crescita, legate a produttività stagnante e fattori demografici sfavorevoli.

"Le prospettive di crescita restano altamente incerte per le persistenti tensioni nel commercio globale. La produttività costantemente bassa e i fattori demografici sfavorevoli incidono negativamente sulle prospettive economiche di lungo periodo". Lo afferma il Fmi nell'Article IV sull'Italia. Sulla politica di bilancio, "un risultato migliore del previsto nel 2024 ha consentito il ritorno a un.

