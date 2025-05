Flora Canto difende il marito Enrico Brignano | Non è vero che non sa baciare

Flora Canto difende il marito Enrico Brignano dalle accuse di non saper baciare, smentendo le critiche con spontanea sincerità. La moglie dell’attore ha espresso il suo supporto a Brignano durante un’intervista a “La […] Continua a leggere su Perizona.it.

Lunetta Savino: "Peggior baciatore? Brignano". La replica piccata di Flora Canto - In un acceso scambio di battute, Flora Canto risponde a Lunetta Savino, che ha etichettato Enrico Brignano come il "peggior baciatore" sul set.

