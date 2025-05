Flavio Cobolli | Contro Zverev? Ho le mie cartucce gioco con serenità Lavoro sul servizio

Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Alexander Zverev al terzo turno di Roland Garros, forte della vittoria su Matteo Arnaldi. Con un gioco tranquillo e focalizzato sul servizio, Cobolli si sente pronto a sfidare il tedesco e a giocarsi le sue carte in una sfida cruciale sul grande palcoscenico del tennis mondiale.

Flavio Cobolli ha sconfitto Matteo Arnaldi e si è così qualificato al terzo turno del Roland Garros, dove se la dovrà vedere contro il tedesco Alexander Zverev. Il numero 26 del ranking ATP ha prevalso nel derby con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-7(8), 6-1 e ora cercherà la grande impresa contro il numero 3 del mondo per provare a meritarsi l’approdo agli ottavi di finale sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Sul match point annullato? Mi sono arrabbiato ma non ho rimpianti grandi nel terzo set, potevo fare meglio sul 5-4 ma ci sta, è una partita molto lunga e ci sta arrivare al momento di chiuderla e non essere lucidi al 100%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli: “Contro Zverev? Ho le mie cartucce, gioco con serenità. Lavoro sul servizio”

