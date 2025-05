Fiumicino anche i quattro zampe vanno in vacanza | nasce il primo Dog Relais – Airport Resort

Fiumicino si conferma una meta pet-friendly con l'apertura del primo Dog Relais – Airport Resort & Daycare, un’innovativa struttura dedicata al benessere dei cani all’interno di uno scalo aeroportuale. Un’idea rivoluzionaria per permettere anche ai nostri amici a quattro zampe di godersi le vacanze in totale comfort e sicurezza.

Fiumicino, 29 maggio 2025- Il Dog Relais – Airport Resort & Daycare, la prima struttura in Italia realizzata all’interno di uno scalo aeroportuale e interamente dedicata all’accoglienza, alla cura e al benessere dei cani. Situato in Via Antonio Zara, all’interno del parcheggio Lunga Sosta e sviluppato su un’area complessiva di circa 4.500 metri quadrati. Il Dog Relais nasce per offrire una soluzione concreta a tutti i viaggiatori che non possono portare con sé il proprio animale e, al tempo stesso, per mettere a disposizione della comunità aeroportuale e dei passeggeri un servizio di asilo diurno efficiente e accessibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In aeroporto arriva l'hotel per cani super lusso: a Fiumicino apre Dog Relais - A Fiumicino apre Dog Relais, il nuovo hotel di lusso per cani. Quaranta lodge in legno climatizzati, aromaterapia, musica rilassante e videochiamate interattive offrono conforto e servizi esclusivi. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Quattro Zampe Vanno Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

In aeroporto arriva l'hotel per cani super lusso: a Fiumicino apre Dog Relais; Aeroporto di Fiumicino, nasce l'hotel per cani: la musica, la Spa e il veterinario; A Fiumicino arriva il primo hotel di lusso per cani: relax a 4 stelle anche per i pet; A Fiumicino apre il primo dog relais per cani in un aeroporto italiano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aeroporto di Fiumicino, nasce l'hotel per cani: la musica, la Spa e il veterinario - Si chiama «Dog Relais» il centro di mille metri quadrati creato da Adr nello scalo romano. Può ospitare fino a 40 cani. È anche asilo giornaliero per gli animali dei dipendenti aeroportuali ... 🔗Segnala msn.com

Baubeach, a Fiumicino riapre la spiaggia per gli amici a 4 zampe - Pinne, fucile e amici a quattro zampe. Riapre, in occasione della stagione ... la prima spiaggia per cani liberi e felice d’Italia. Il comune di Fiumicino si batte da mesi per il riconoscimento ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Fiumicino, il regolamento comunale per chi ha un amico a 4 zampe - Nonostante campagne informative promosse dal Comune e dalla Polizia Locale, la maggior parte dei cittadini non conosce le norme e rischia, anche in buona fede, di violarle. Fiumicino, 12 aprile ... 🔗Riporta ilfaroonline.it