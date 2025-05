Fissata autopsia su Martina Carbonaro domani Tucci davanti al gip Ad Afragola lutto cittadino

Il Comune di Afragola ha proclamato il lutto per il giorno dei funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci. Domani l'udienza di convalida del fermo per il giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Fissata autopsia su Martina Carbonaro, domani Tucci davanti al gip. Ad Afragola lutto cittadino

