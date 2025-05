Fisco Carbone | Pagare le tasse non può essere una corsa a ostacoli

Pagare le tasse dovrebbe essere un impegno semplice e trasparente, non una corsa ad ostacoli. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sottolinea l'importanza di un sistema fiscale più snello e accessibile, che favorisca l'adesione spontanea dei contribuenti.

(Adnkronos) – ''Io ho sempre pensato che pagare le tasse non può essere una corsa ad ostacoli e sicuramente noi dobbiamo andare verso un fisco che sia più semplice, un fisco che deve aiutare anche verso un'adesione spontanea''. Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, intervenendo al Festival del lavoro. ''Contrastare l'evasione non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fisco, Carbone: “Pagare le tasse non può essere una corsa a ostacoli”

Fisco, in scadenza la rata della rottamazione-quater: fino a quando sarà possibile pagare - La scadenza per il pagamento dell'ultima rata della rottamazione-quater è fissata al 31 maggio 2025, offrendo ai contribuenti in regola un'ultima occasione per saldare le proprie pendenze.

