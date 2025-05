Fisco Ag Entrate | maggiori detrazioni

Il 2025 si preannuncia ricco di novità fiscali! L'Agenzia delle Entrate ha innalzato il tetto delle detrazioni a 1000 euro per le spese scolastiche, un'opportunità imperdibile per le famiglie italiane. Ma non è tutto: anche il mantenimento dei cani sarà più conveniente, grazie alla nuova detrazione forfettaria. È il momento di informarsi e ottimizzare il proprio risparmio: non lasciarti sfuggire questi vantaggi!

23.22 L'Agenzia delle Entrate ha diffuso, con la Circolare n. 6E, i chiarimenti relativi alle novità fiscali introdotte sulle detrazioni fiscali per il 2025. Il documento da indicazioni sul nuovo tetto di spesa,innalzato a 1000 euro,su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e la detrazione forfettaria per il mantenimento dei cani guida. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni dipendono da un meccanismo di calcolo basato su 2 parametri:reddito contribuente e numero figli a carico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Agenzia delle Entrate: novità fiscali 2025 per detrazioni e famiglie numerose

Scopri le ultime novità fiscali del 2025 con l’Agenzia delle Entrate: approfondisci le nuove detrazioni e le agevolazioni pensate per le famiglie numerose, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

