fischierà kovacs 40enne romeno con lui i nerazzurri sono imbattuti

Sarà il 40enne romeno Istvan Kovacs, classe 1984, ad arbitrare la finale di Champions League fra Psg e Inter. Nato a Carei, in Transilvania, l’uomo scelto dalla Uefa per dirigere il match a Monaco di Baviera ha esordito ai massimi livelli in patria nella stagione 200708, diventando poi internazionale qualche anno più tardi. Dalle qualificazioni dei match di Europa League al palcoscenico della Champions il passo non è stato brevissimo (cinque stagioni) ma ora Kovács è uno dei fischietti più stimati in Europa. Con la finale dell’edizione 202425 raggiungerà la trentesima presenza in Champions, qualificazioni escluse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it