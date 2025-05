Firmato in Prefettura il protocollo d' intesa per la sicurezza degli operatori sanitari

Il protocollo d’intesa firmato in Prefettura dal Prefetto Giuseppe Forlenza e dai direttori degli enti sanitari di Veneto e Ulss 6 Euganea rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza degli operatori sanitari. Questo accordo mira a garantire ambienti di lavoro più protetti e a promuovere la tutela di chi si dedica alla cura dei cittadini.

Il Prefetto Giuseppe Forlenza e i Direttori generali dello Iov - Istituto Oncologico Veneto Maria Giuseppina Bonavina, dell'Ulss 6 Euganea Paolo Fortuna e dell'Azienda Ospedaliera Giuseppe Dal Ben hanno sottoscritto nella mattinata di oggi, giovedì 19 maggio, in Prefettura un protocollo d'intesa.

