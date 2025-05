Firmai il permesso per l’inferno Conti l’uscita da scuola per partire e l’emozione del professore di allora

Ricordo ancora quella mattina di maggio 1985, quando, come vice preside del liceo Petrarca, firmai il permesso di uscita per una studentessa in partenza per la finale di Juventus con il Liverpool in Belgio. Quel momento rimarrà sempre impresso come un'emozione condivisa tra scuola, sogni e passione sportiva.

Non ho mai dimenticato quella mattina di maggio 1985 quando mi trovai, come di vice preside del liceo classico Petrarca, a firmare il permesso di uscita anticipata per una mia alunna della classe II C che era in partenza per il Belgio per assistere alla finale della sua Juventus con il Liverpool. Quante volte mi son rammaricato di non averle potuto dire: "Non ti ci mando!". Invece mi fece tenerezza perché fin dalla mattina era venuta a scuola avvolta in un vistoso foulard bianconero e mi si presentò nell'ingenua freschezza dei suoi diciassette anni, con gli occhi brillanti di gioia. Ho avuto centinaia di alunne nei miei anni di docenza e successivamente migliaia in quelli di presidenza del liceo scientifico di Codigoro, del magistrale Colonna e del liceo scientifico Redi, ma Conti Giuseppina, pardon Giusy (come voleva essere chiamata, perché considerava il suo nome troppo antiquato) è rimasta nel mio cuore come indimenticabile punto di riferimento per la conoscenza dell'universo adolescenziale.

