Firenze tragedia in viale Redi | scooterista di 61 anni travolto da un camion muore in strada

Un tragico incidente a Firenze, avvenuto il 29 maggio 2025 in viale Redi, ha causato la morte di un uomo di 61 anni, travolto da un camion mentre era in sella al suo scooter. L'incidente, avvenuto sotto gli occhi di numerosi automobilisti, ha scosso la città , evidenziando la pericolosità delle strade e l'esigenza di maggiori servizi di sicurezza stradale.

Firenze, 29 maggio 2025 – Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al motociclista, un fiorentino di 61 anni. Il tremendo incidente stradale avvenuto oggi, 29 maggio, poco dopo le 14, è avvenuto sotto gli occhi dei tantissimi automobilisti in transito a quell’ora in viale Redi,  una delle principali arterie di Firenze. Ancora un incidente mortale a Firenze. Viale Redi e quell’incrocio senza pace, i tragici precedenti Lo scontro è avvenuto all’ incrocio con via Doni, il 61enne, che viaggiava in sella a uno scooter in direzione Novoli, è stato centrato in pieno da un camioncino edile che procedeva in direzione opposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, tragedia in viale Redi: scooterista di 61 anni travolto da un camion muore in strada

