Firenze | scopre presunta borseggiatrice dallo specchietto di un’auto La polizia denuncia una 23enne

A Firenze, una 23enne bulgara è stata denunciata dalla polizia per tentato furto, dopo essere stata scoperta vicino a un'auto intento a sfilare uno specchietto. Continua a leggere per sapere come si è svolto l'intervento e i dettagli sulla vicenda.

I poliziotti della Questura fiorentina hanno denunciato in stato di libertà una cittadina bulgara di 23 anni nei pressi di via Zannetti per il reato di tentato furto.