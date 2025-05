Firenze | Rubio chiude consolato Usa Funaro | Decisione scellerata

La recente proposta di Marco Rubio di chiudere il consolato USA a Firenze ha suscitato indignazione. Questa scelta, definita "scellerata", si inserisce in un contesto globale di riorganizzazione della diplomazia americana, dove l’attenzione si sposta verso una maggiore efficienza. Ma cosa significa per le relazioni internazionali e per la comunità americana in Italia? La perdita di un punto di riferimento storico potrebbe avere ripercussioni più ampie di quanto si pensi.

Marco Rubio ha annunciato di aver inviato al Congresso il suo piano per un'"ampia riorganizzazione" del dipartimento di Stato "al fine di renderlo più agile e meglio attrezzato per promuovere gli interessi americani e garantire la sicurezza degli americani in tutto il mondo". Nel piano di Rubio è prevista la chiusura di circa 30 ambasciate e sedi diplomatiche all'estero, tra cui il consolato americano a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Rubio chiude consolato Usa. Funaro: “Decisione scellerata”

