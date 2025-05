Firenze | muore avvocato in moto travolto da un camion nel viale Redi

Tragico incidente a Firenze: un avvocato di 62 anni è deceduto oggi pomeriggio in viale Redi, dopo essere stato investito da un camion mentre era in moto. L'incidente, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Doni, ha sconvolto la comunità fiorentina.

Incidente mortale oggi pomeriggio, 29 maggio 2025, a Firenze. Un uomo di 62 anni, avvocato di Firenze, ha perso la vita nello scontro fra lo moto sulla quale viaggiava ed un autocarro avvenuto in viale Redi, all'altezza dell'incrocio con via Doni

Violento scontro tra moto e autocarro a Firenze: muore sul colpo un avvocato - Un grave incidente a Firenze ha coinvolto una moto e un autocarro, causando la morte di un avvocato di 62 anni sul colpo. 🔗continua a leggere

