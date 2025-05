Firenze gravissimo incidente stradale in viale Redi | traffico bloccato

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in viale Redi, a Firenze, coinvolgendo una moto e un camioncino e causando il blocco totale del traffico. La collisione violenta ha generato lunghe code e disagi sia in direzione centro che in uscita dalla città, con numerose segnalazioni da parte degli automobilisti.

Firenze, 29 maggio 2025 – Grave incidente stradal e nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, all’incrocio di viale Redi con via Doni. Lo scontro, violentissimo, è stato ta una moto e un camioncino. Sono moltissime le segnalazioni degli automobilisti bloccati nel traffico sia in direzione centro che in uscita città. Infatti anche via Maragliano, immediata parallela del viale, è completamente congestionata. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e gli agenti della polizia municipale. Allertati anche i carabiniere per ricostruire la dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, gravissimo incidente stradale in viale Redi: traffico bloccato

