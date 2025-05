Fiorentina durissimo comunicato della Curva Fiesole | Parole inaccettabili di Commisso Pradè se ne vada

La Curva Fiesole ha diffuso un durissimo comunicato, condannando le parole inaccettabili di Rocco Commisso e Pradè, chiedendo con fermezza le dimissioni del presidente. Questa giornata segna un nuovo capitolo di tensione e crisi per la Fiorentina, con i tifosi pronti a far sentire la loro voce.

Firenze, 29 maggio 2025 - Altra giornata da bollino rosso per quanto riguarda le vicende della Fiorentina. Dopo qualche ora di attesa è arrivato il comunicato della Curva Fiesole, nell'aria già dalla serata di martedì, poco dopo la frase di Rocco Commisso ( " I tifosi della Fiorentina non sono solo quelli della Curva Fiesole" ) che ha fatto infuriare gli ultras. Ieri il caso di Palladino, con le dimissioni irrevocabili del tecnico, hanno smorzato un po' la polemica. Ma la Curva Fiesole stamani ha pubblicato una durissima lettera aperta nei confronti della società, del presidente e soprattutto di Daniele Pradè, invitato ad andarsene ancora una volta dopo gli striscioni visti contro il Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, durissimo comunicato della Curva Fiesole: “Parole inaccettabili di Commisso, Pradè se ne vada”

