Fine vita la lezione che viene da Parigi

La Francia avrà presto la sua prima legge sul fine vita e il merito è dei cittadini. Martedì la Camera ha approvato la riforma delle cure palliative. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Fine vita, la lezione che viene da Parigi

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia"

Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Fine vita, la Consulta torna a sollecitare una legge

Scrive rainews.it: L'aiuto al suicidio è consentito solo per i pazienti che necessitano di un trattamento di sostegno vitale: la Corte Costituzionale torna a esprimersi sul fine vita e, per la seconda volta in meno di ...

Fine vita, governo impugna la legge della Toscana. Giani: «Paradossale, la difenderemo». In arrivo ddl

Segnala leggo.it: Finirà davanti alla Corte costituzionale la legge toscana sul fine vita, normativa che disciplina tempi e modalità per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, redatta partendo dalla ...

Fine vita, il governo impugna la legge toscana: quando su come morire decidono gli altri

Da tag24.it: Forse un giorno toccherà anche al neo Pontefice Leone XIV districarsi nella sempre intricata politica italiana riguardo il fine vita. Un tema che nella Chiesa cattolica ha sempre destato ...