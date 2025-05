finché morte non ci separi il produttore parla del sequel e di come amplierà la mitologia della serie

Scopri come il produttore James Vanderbilt rivela i dettagli del tanto atteso sequel di Finché morte non ci separi, promettendo di espandere la mitologia della famiglia Le Domas. Un nuovo capitolo che amplificherà il successo horror del 2019, portando la saga a nuovi orizzonti.

L’attesissimo sequel del successo horror del 2019 Finché morte non ci separi sta prendendo forma e il produttore James Vanderbilt ha offerto alcune anticipazioni su come il nuovo film approfondirà la mitologia della famiglia Le Domas. Parlando con ComicBook in un’intervista per il suo attuale film Fountain of Youth, ora in streaming su Apple TV+, Vanderbilt ha rivelato che il team creativo è stato incredibilmente attento nel suo approccio all’espansione della storia, assicurandosi che il seguito, intitolato Ready or Not: Here I Come, onori l’originale e offra qualcosa di nuovo. L’obiettivo del sequel è quello di ampliare la tradizione inquietante che circonda il primo film senza spiegarne eccessivamente gli elementi enigmatici, puntando alla “ giusta quantità di worldbuilding ” insieme a una narrazione emotiva per il personaggio della star Samara Weaving, Grace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it