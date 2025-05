Finale play off la Cremonese a secco di gol | pareggio 0-0 con lo Spezia Si decide tutto domenica nella gara di ritorno al Picco

La finale di andata dei play off tra Cremonese e Spezia si conclude senza reti, con la squadra di Cremona che ha sprecato alcune chance e il gol che manca nel match equilibrato. La decisione sulla promozione sarà dunque rimandata a domenica, quando si disputerà la gara di ritorno al Picco.

Cremona – La Cremonese ci prova, crea alcune buone occasioni (soprattutto nel secondo tempo), ma non riesce a trovare il varco vincente nell'attenta difesa di uno Spezia che ha fatto capire in modo sempre più chiaro di gradire il pareggio. In effetti la finale di andata dei play off si chiude a reti inviolate e il nulla di fatto in vista del ritorno costringe la squadra di Stroppa a vincere domenica al "Picco", l'unico risultato valido per strappare ai liguri l'ultimo posto utile per salire in serie A. I primi 90' della doppia sfida con i liguri mostrano un copione sempre più chiaro. I grigiorossi cercano di costruire gioco e di far valere la tecnica dei loro giocatori più talentuosi (Vazquez, Johnsen e Vandeputte), ma la squadra di D'Angelo gioca molto coperta e punta innanzitutto a chiudere i varchi davanti a Gori.