Finale Champions League Piacenza supporta Inzaghi | installato un maxi schermo in città per il 31 maggio

Il 31 maggio, Piacenza si unisce in un’unica grande voce per supportare Simone Inzaghi nella finale di Champions League! Un maxi schermo allestito in città trasformerà il centro in un’accogliente arena per il tifo. Questo evento non è solo una celebrazione calcistica, ma anche un momento di orgoglio collettivo che riflette la passione italiana per il calcio. Chi non vorrebbe essere parte di questa emozionante storia?

Finale Champions League, tutto il supporto di Piacenza a Inzaghi: installato un maxi schermo nella città natale del tecnico nerazzurro. Sabato sera, in occasione della finale di Champions League che si svolgerà a Monaco di Baviera tra l' Inter e il Paris Saint Germain, la città di Piacenza farà il tifo per il suo concittadino, Simone Inzaghi, che allena la squadra milanese. L'evento si terrà all'aperto, davanti a un grande schermo, nello spazio di Spazio2 in via XXIV Maggio. L'ingresso è gratuito e l'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale e Radio Sound, insieme all'Inter Club di Piacenza.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Finale Champions, maxischermo anche a Piacenza. La sindaca Tarasconi: "Tutti a sostenere Inzaghi"

