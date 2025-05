Finale Champions League | Dembelè e Martinez sognano il Pallone d' Oro

La finale di Champions League rappresenta il massimo sogno per ogni calciatore, e per Dembélé e Martinez è l’occasione di avvicinarsi al prestigioso Pallone d’Oro. Mentre per l’attaccante del PSG è "il sogno dell’infanzia", Lautaro vede nella finale la "ciliegina sulla torta" di una carriera ambiziosa. Un appuntamento magico che potrebbe cambiare le loro vite e lasciare un’eredità indimenticabile.

Per Ousmane Dembelè è "il sogno dell'infanzia", mentre Lautaro Martinez si lascia ingolosire da quella che definisce "la ciliegina sulla torta". Ci sono modi diversi per definire la finale di Champions League, quella coppa che per tutti è una meravigliosa ossessione. Ma per i due attaccanti di PSG e Inter la notte di Monaco di Baviera ha un valore doppio: da una parte il desiderio di alzare al cielo il trofeo, dall'altra la consapevolezza di potersi seriamente candidare al Pallone d'Oro in caso di successo. Insomma una sfida nella sfida, anticipata da parole di rispetto e fair play dei protagonisti: "Speriamo di vincere - l'auspicio di Dembelè - ma non sarà facile contro questa Inter, una squadra davvero tosta.

