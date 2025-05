Finale Champions e poi l’effetto domino | Inzaghi blocca il valzer degli allenatori

Il finale della Champions League e l'effetto domino nel calcio italiano mettono in pausa il mercato degli allenatori, con Simone Inzaghi al centro di un balletto strategico. La situazione è in stallo, tra attese e decisioni cruciali che influenzano il destino di molte panchine e il futuro del calcio nostrano.

Il calcio italiano è in stand-by, bloccato su un unico punto d'incrocio. Ogni scelta dipende dalla mossa successiva, come in un grande gioco d'attese. E parte tutto da Simone Inzaghi Tutto fermo, tutto bloccato. È un momento molto particolare della stagione di Serie A. Il campionato è finito, le squadre sono già (quasi tutte) in vacanza, eppure si respira una strana tensione. Perché non si può ancora pensare davvero alla prossima stagione. Serve un tassello fondamentale, e in molti casi non c'è ancora: l'allenatore.

