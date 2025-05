Filosa nuovo ad di Stellantis la Lega Chieti plaude alla nomina | Segnale di speranza per l' automotive italiano

La nomina di Antonio Filosa come nuovo AD di Stellantis rappresenta un segnale di speranza per l’automotive italiano, con la Lega Chieti che plaude a questa scelta strategica. Questa nomina apre nuove prospettive di rilancio per il settore automobilistico e gli stabilimenti italiani, consolidando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale.

La nomina dell’italiano Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti locali della Lega, che intravedono nella sua leadership un’occasione di rilancio per il settore dell’automotive in Italia e, in particolare, per gli stabilimenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Filosa nuovo ad di Stellantis, la Lega Chieti plaude alla nomina: "Segnale di speranza per l'automotive italiano"

Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis - Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, in seguito alla decisione del comitato del consiglio guidato da John Elkann. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

