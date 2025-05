Filosa l’americano Dopo 6 mesi Stellantis ha di nuovo un Ceo

Dopo sei mesi di incertezza, Stellantis torna a affidarsi a un nuovo CEO con la nomina di Antonio Filosa ("l’americano"). La decisione del consiglio di amministrazione segna una fase di stabilità e rinnovamento per il colosso automobilistico.

Dopo sei mesi di vuoto (Carlos Tavares si era dimesso a dicembre scorso), il consiglio di amministrazione di Stellantis ha approvato all'unanimità la nomina di Antonio Filosa ad amministratore delegato.

