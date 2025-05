Filosa incontra il presidente Elkann al Centro Stile di Torino

Antonio Filosa ha incontrato il presidente John Elkann al Centro Stile di Torino, segnando un momento importante nel suo tour italiano prima di assumere ufficialmente il ruolo di CEO di Stellantis. Un incontro simbolico nel cuore di Mirafiori, che sottolinea l’importanza strategica della sede torinese nel percorso di leadership del nuovo amministratore delegato.

Antonio Filosa, che il 23 giugno assumerĂ ufficialmente la carica di amministratore delegato di Stellantis, ha incontrato il presidente John Elkann presso il Centro Stile di Torino. E' stato uno dei momenti centrali della lunga giornata torinese del manager che ha scelto Mirafiori come prima tappa italiana del tour che ha subito annunciato nelle fabbriche e negli uffici del gruppo in attesa di prendere formalmente le redini dell'azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Filosa incontra il presidente Elkann al Centro Stile di Torino

