film misterioso tornato alla luce dopo cinquant anni

Il mistero di “Il giorno in cui il clown pianse”: un film mai distribuito. Da oltre cinquant’anni si parla di “Il giorno in cui il clown pianse”, un film che ha suscitato grande interesse e curiosità per la sua storia complessa e controversa. Realizzato nel 1972, questo lungometraggio rimane avvolto da un alone di mistero, scandali e rimozioni, essendo stato mai ufficialmente distribuito. Recentemente, una scoperta inaspettata ha riacceso l’attenzione su questa produzione: una copia quasi completa del film sarebbe stata trovata in Svezia, custodita da un ex tecnico di laboratorio. Questa rivelazione apre nuovi scenari sulla vicenda e sul suo possibile destino. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it