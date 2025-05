Figurine Forever celebra Enrico Ravaglia con figurine solidali per adozioni a distanza

Celebrando la memoria di Enrico Ravaglia, Figurine Forever ha creato due figurine speciali, ispirate alle sue passioni sportive, per sostenere le adozioni a distanza. Questa iniziativa solidale permette di ricordare Chicco attraverso preziose figurine, adottando un gesto concreto di solidarietà e vicinanza.

Non una, bensì due figurine per ricordare Enrico Ravaglia. Ce n’è una in maglia Virtus e una in maglia Cantù, realizzate dall’associazione bolognese Figurine Forever e in vendita con una finalità solidale a sostegno delle adozioni a distanza. Alla palestra Ravaglia, la presentazione delle speciali stickers alla presenza dei genitori di Chicco, Bob e Morena, davanti a ragazzi e istruttori dell’International e diversi amici della famiglia (alcuni arrivati anche da Cento, altra tappa della carriera di Chicco). "La nostra associazione realizza figurine – illustra Emiliano Nanni, presidente di Figurine Forever –, che da un lato celebrano i campioni dello sport e dall’altra sostengono iniziative solidali in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Figurine Forever celebra Enrico Ravaglia con figurine solidali per adozioni a distanza

