‘Fiera Agricola dei Sibillini’ | in vetrina i prodotti tipici e le aziende

La Fiera Agricola dei Sibillini, tornata in scena nel fine settimana appena trascorso, mette in vetrina i prodotti tipici e le aziende del settore agroalimentare di questa rinomata zona montana. Un evento pensato per valorizzare le eccellenze locali, reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione e di figure come Giovanni Annessi e Alessio C.

Si è conclusa nel fine settimana appena trascorso la prima edizione della 'Fiera Agricola dei Sibillini'. In realtà si tratta di una manifestazione che la città montana ospitava in passato. L'amministrazione però ha voluto riproporla anche per valorizzare il settore agro alimentare dell'area, grazie anche all'impegni di Giovanni Annessi e Alessio Ciabattoni, rispettivamente vice sindaco e consigliere per ridare visibilità ai prodotti agricole e alle imprese. "Numerosi sono stati gli eventi che si sono svolti nell'arco delle due giornate – commenta Giovanni Annessi - tra gli altri ricordiamo i convegni a cura di Copagri e Coldiretti, molto interessanti, una passeggiata alla ricerca dei funghi, con esperti del settore.

