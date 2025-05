Fiducia verso il prossimo liguri sopra la media nazionale

In Liguria, la fiducia nel prossimo supera la media nazionale, riflettendo un atteggiamento più aperto e solidale tra i cittadini. Secondo il rapporto Istat 2024, l'Italia mostra una generale cautela nelle relazioni di fiducia, ma in questa regione i liguri si distinguono per un senso di stima e fiducia più elevato.

In Italia c'è meno fiducia verso il prossimo. Lo stima l'Istat nell'ultimo rapporto sulla soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita nel 2024. I dati mostrano come la cautela verso il prossimo sia ancora l'atteggiamento prevalente degli italiani. Alla domanda se ci si possa fidare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fiducia verso il prossimo, liguri sopra la media nazionale

Aspiranti infermieri donano il sangue per i più fragili: "Alto esempio di impegno verso il prossimo" - In occasione della Giornata mondiale degli infermieri, gli aspiranti infermieri dell'Università La Sapienza di Viterbo hanno dimostrato un alto esempio di altruismo, donando il proprio sangue per aiutare i più fragili. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Fiducia Verso Prossimo Liguri Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Eccellenza. L'Athletic Club Albaro ha scelto il nuovo allenatore!; Spezia-Catanzaro, dove vedere la semifinale play-off di Serie B in tv e streaming. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni, Meloni: “In Liguria segnale di fiducia che ci rafforza” | Le reazioni - Il segnale di fiducia ricevuto dai cittadini ... e collaborazione tra le nostre Regioni: Liguria e Veneto sono gia' compagne di strada nel cammino verso l'applicazione dell'autonomia, che ... 🔗Come scrive ilsecoloxix.it

Liguria: C.sinistra, Orlando raccoglie la più ampia fiducia - Il confronto ha portato all'individuazione di Andrea Orlando come figura in grado di raccogliere la più ampia fiducia affinché, nella veste di candidato alla presidenza della Regione Liguria ... 🔗Riporta ansa.it