Fico | Io un ostacolo? Si parla del nulla Su De Luca no comment

Scopri le ultime novità sulla possibile candidatura di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania, un dibattito che si concentra sull'importanza di una coalizione ampia e inclusiva. In questo articolo, analizziamo i protagonismi e le sfide di un fronte progressista pronto a rappresentare un rinnovato impegno civico nella regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Roberto Fico sarà il candidato del fronte progressista alle prossime elezioni regionali della Campania? “L’ ho già detto molte volte: oggi si parla di una coalizione che dev’essere ampia, in cui occorre un protagonismo autentico delle forze politiche, in cui siano presenti i moderati, un rinnovato impegno civico, collegialità e partecipazione. Bisogna porre al centro un programma ambizioso, che parta anche, e soprattutto, dalle aree interne — uno dei motivi per cui siamo qui oggi ad Avellino. I nomi, in ogni caso, vengono sempre alla fine di un percorso”. Così l’ex presidente della Camera dei Deputati in forza al M5S, Roberto Fico, ospite della quarta tappa di “Cantiere Democratico”, a cura del Circolo PD Aldo Moro di Avellino, con il titolo “Aree Interne della Campania: quale futuro?”, alla presenza di Vincenzo Ciampi Consigliere regionale, Bruno Gambardel la Radicali Italiani, Giancarlo Giordan o Sinistra Italiana, e il consigliere comunale Pd Antonio Gengaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Io un ostacolo? Si parla del nulla”. Su De Luca no comment

