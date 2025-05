festività per la madonna della lettera come cambia la viabilità per la processione

In occasione della festa della Madonna della Lettera a Messina, il 3 giugno si terrà la tradizionale processione, influenzando temporaneamente la viabilità nel centro città. Ecco le principali modifiche al traffico e le vie interessate dall'evento, per permetterti di pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

In occasione della festività della Madonna della Lettera, protettrice della città di Messina, martedì 3 giugno si svolgerà la tradizionale processione con partenza da piazza Duomo alle ore 18.30, lungo il percorso corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata lato monte), via I.