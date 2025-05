Festival Sanremo il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le richieste di appellamento riguardanti l'organizzazione del Festival di Sanremo 2026-2028, confermando la decisione sulla gestione dell'evento. La sentenza, pubblicata il 29 maggio, segna un importante punto fermo per il futuro del celebre festival musicale italiano.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli presentati per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. In attesa delle motivazioni, nel dispositivo di sentenza pubblicato il 29 maggio, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni dei consumatori e rigettato integralmente gli appelli presentati da Rai, Rai PubblicitĂ e dallo stesso Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar Liguria che aveva imposto la gara pubblica per l'assegnazione dei marchi connessi al Festival giudicando illegittimo l'affidamento diretto alla Rai per le edizioni 2024-2025. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Festival Sanremo, il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli

