festival di sanremo consiglio di stato respinge tutti gli appelli

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli, inclusi quelli di Rai e Comune di Sanremo, nel contenzioso sul Festival di Sanremo 2026-2028. Questa decisione segna un importante passo avanti nella definizione dell'organizzazione del celebre festival musicale.

(Adnkronos) – Il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli, compresi quelli presentati dalla Rai e dal Comune di Sanremo, relativi al contenzioso per l'organizzazione del Festival della canzone italiana per il triennio 2026- 2028. In attesa del deposito delle motivazioni, nel dispositivo di sentenza n. 47062025, pubblicato oggi, il Consiglio di Stato ha dichiarato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it