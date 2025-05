Festival di Sanremo confermata la sentenza del Tar | sarà sempre affidato con una gara

Il Festival di Sanremo rimane affidato alla competizione, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR respingendo gli appelli per l'organizzazione del triennio 2026-2028. La decisione garantisce che il celebre evento continuerà a essere assegnato tramite gara, assicurando trasparenza e regolarità.

Il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli presentati per l’organizzazione del Festival nel triennio 20262028. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Festival di Sanremo, confermata la sentenza del Tar: sarà sempre affidato con una gara

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta” - Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva. 🔗continua a leggere

Festival di Sanremo, confermata la sentenza del Tar: sarà sempre affidato con una gara - Il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli presentati per l’organizzazione del Festival nel triennio 2026/2028 ... 🔗ilsecoloxix.it scrive

Confermata sentenza Tar: il Festival di Sanremo in futuro sarà sempre affidato con un bando - Il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai. Ora nuova battaglia dei discografici contro la gara indetta dal Comune: “Pensata su misura per Viale Mazzini” ... 🔗Lo riporta msn.com

Festival di Sanremo, il Consiglio di Stato conferma: niente affidamento diretto a Rai per il triennio 2026-2028 - Respinti gli appelli di Rai e Comune: per organizzare il Festival servirà una gara pubblica, come stabilito dal Tar Liguria ... 🔗Come scrive telenord.it