Festival del lavoro | per italiani centrali salari e sicurezza nell’ambiente lavorativo

Il Festival del Lavoro si concentra sulla valorizzazione di salari equi, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro, rispecchiando la crescente attenzione degli italiani alla qualità etica e alla tutela dei dipendenti. Secondo un’indagine demoscopica, il dibattito si concentra sull’importanza di un ambiente lavorativo sicuro e rispettoso, elemento chiave per un’Italia più equa e sostenibile.

(Adnkronos) – Un’Italia sempre più attenta alla qualità, all’etica e alla sicurezza dell’ambiente lavorativo, oltre che alla retribuzione.? la fotografia che emerge dall’indagine demoscopica 'Gli italiani e il lavoro', condotta dall’Istituto Piepoli per conto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, e presentata oggi, a Genova, nel corso della prima giornata del Festival del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Festival del lavoro: per italiani centrali salari e sicurezza nell’ambiente lavorativo

