Festa scudetto a Cicciano con il Pampa Sosa | tutti in piazza il 31 maggio con il Club Napoli Cicciano Azzurra

Vivi l’entusiasmante festa scudetto a Cicciano il 31 maggio con il noto ex calciatore Pampa Sosa e il Club Napoli Cicciano Azzurra! Un evento imperdibile in piazza Mazzini per celebrare il quarto storico scudetto del Napoli, tra incontri e momenti di pura sportività. Non perderti questa grande festa azzurra, tutta da vivere insieme!

Cicciano è pronta a tingersi nuovamente d'azzurro per festeggiare il quarto scudetto della storia del Napoli, targato Antonio Conte. Per l'occasione il Club Napoli Cicciano Azzurra ha organizzato una grande festa il 31 maggio 2025 in piazza Mazzini, a Cicciano, con molti ospiti d'eccezione. La presentatrice della serata sarà Monica Pignataro, che con la sua travolgente energia avrà l'onore di introdurre sul palco grandi talenti della musica nostrana come Greg Rega ed Emiliana Cantone, pronti a far cantare e ballare i tifosi. Il clou della serata sarà senza dubbio la presenza del Pampa Sosa, ex calciatore del Napoli amatissimo e rimasto nel cuore del tifo partenopeo.

