Festa delle Repubblica al Contrarock molto rap e poco rock con Aurosal Bufera e The Beat Bros

Vivi al massimo la Festa della Repubblica al Contrarock, un evento all’insegna di musica rap e atmosfere coinvolgenti, con Aurosal Bufera e The Beat Bros. Dopo il 1° maggio, il circolo Arci Contrarock ti aspetta lunedì 2 giugno nel giardino della ex Scuola Elementare di Contrapò, per una giornata di musica e solidarietà. L’inizio è alle 17: non mancare!

Dopo il classico 1 maggio, è tempo di Festa della Repubblica per il circolo Arci Contrarock. Anzi per lunedì 2 giugno nel giardino della ex Scuola Elementare di Contrapò arriva una Festa della Rapubblica a significare le sonorità scelte per la giornata. Si parte dalle 17 con l’apertura degli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Festa delle Repubblica al Contrarock (molto rap e poco rock) con Aurosal, Bufera e The Beat Bros

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Festa della Repubblica, Mattarella celebra la “sovranità dell’Europa” e la Lega lo attacca. Schlein: “Meloni prenda le distanze”. Tajani: solidarietà al Quirinale - "Nessuna polemica col presidente della Repubblica. Oggi è la festa degli italiani e la sovranità ... "Salvini non ha molte cose: l'intelligenza per aprire un tappo ma anche la dignità e l ... 🔗Scrive repubblica.it

Festa della Repubblica: dopo la pandemia torna la parata del 2 giugno. Sfilano i medici tra gli applausi - Sergio Mattarella accoglie 2300 cittadini selezionati tra persone con fragilità nei Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica e li ringrazia per la loro presenza. "Una giornata così ... 🔗Da repubblica.it

Riflessioni sulla festa della Repubblica - la festa della Repubblica (2 giugno) ha un significato molto ampio, intendendo coinvolgere gli italiani in un comune spirito di unità. Il massimo rappresentante della festeggiata, il presidente ... 🔗Come scrive corriere.it