Festa della Repubblica ricco programma per il 2 giugno e tutti gli insigniti | ecco chi sono

Scopri il ricco programma della Festa della Repubblica a Terni il 2 giugno, con eventi e cerimonie che celebrano i valori della patria. Ecco gli insigniti e i dettagli delle iniziative, partendo dall’alzabandiera a piazza Briccialdi alle 9.30 e proseguendo con momenti di gratitudine e memoria.

Festa della Repubblica a Terni, ecco l’elenco degli insigniti e i dettagli delle iniziative in programma il prossimo 2 giugno. Il primo appuntamento è a piazza Briccialdi dove, alle 9.30, verrĂ effettuato l’alzabandiera e saranno deposte le corone d’alloro presso il monumento ai caduti. La. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Festa della Repubblica, ricco programma per il 2 giugno e tutti gli insigniti: ecco chi sono

