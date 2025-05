Festa della Repubblica | regolare il servizio di raccolta rifiuti

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, ad Agrigento la raccolta differenziata continuerà regolarmente secondo il calendario, garantendo un servizio efficiente. Solo sull'isola, la raccolta sarà temporaneamente sospesa, mentre le imprese Iseda, Sea e Seap assicureranno il normale funzionamento del servizio in città.

Raccolta differenziata regolare, lunedì 2 giugno, ad Agrigento. Nel giorno della Festa della Repubblica, il servizio raccolta rifiuti delle imprese Iseda, Sea e Seap, rimarrà regolare come da calendario. Sospesa - secondo quanto viene annunciato dalle stesse imprese - solamente l'isola.

