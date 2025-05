Festa della Repubblica | le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Arezzo

In occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno 2025, i servizi nei comuni della provincia di Arezzo subiranno alcune variazioni, tra cui la chiusura di centri di raccolta e sportelli al cittadino. Scopri tutte le modifiche e pianifica al meglio le tue attività durante questa giornata di festa.

Arezzo, 29 maggio 2025 – Festa della Repubblica: le variazioni ai servizi nei comuni della provincia di Arezzo Lunedì 2 giugno resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli sportelli al cittadino Di seguito tutte le variazioni ai servizi previste per i comuni della provincia di Arezzo in occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it). Nei comuni della provincia di Arezzo dove è attiva la raccolta domiciliare (Arezzo, Castelfranco Pian di Sco', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Sansepolcro e Terranuova Bracciolini) lunedì 2 giugno tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.

Festa della Repubblica: le variazioni ai servizi nei comuni della provincia di Arezzo - In occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno, i comuni della provincia di Arezzo adotteranno variazioni nei servizi di raccolta e igiene urbana gestiti da Sei Toscana.

