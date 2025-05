Festa della Repubblica le iniziative in programma in riviera tra mostre e spettacoli

Scopri le iniziative in Riviera per celebrare la Festa della Repubblica, tra mostre e spettacoli imperdibili. A Cervia, il 79º anniversario viene festeggiato con una mostra d’arte e altri eventi culturali, per vivere questa ricorrenza in modo coinvolgente e autentico.

Cervia festeggia con alcune iniziative il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Venerdì 30 maggio alle 18 apertura mostra estemporanea d’arte “Festa della Repubblica” in Piazza Garibaldi a cura della Associazione culturale “Menocchio”. La mostra rimarrĂ aperta fino al 1 giugno tutte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Festa della Repubblica, le iniziative in programma in riviera tra mostre e spettacoli

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva. 🔗continua a leggere

