Festa della Repubblica il 2 giugno una passeggiata tricolore sulle tracce dei rifugi di guerra

Festeggia la Festa della Repubblica il 2 giugno partecipando alla "Passeggiata Tricolore" a Coriano, un coinvolgente percorso tra strade e vigneti alla scoperta dei rifugi di guerra. Un’occasione unica per scoprire la storia locale e vivere un momento di condivisione nel rispetto delle tradizioni nazionali.

Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, si svolgerĂ a Coriano la “Passeggiata Tricolore – Sulle tracce dei rifugi di guerra”. Un percorso tra strade carraie e vigne con partenza e ritrovo al centro Giovani di via Piane alle 16.30. Prima tappa sarĂ nella localitĂ di Pedrolara fino al cippo che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Festa della Repubblica, il 2 giugno una passeggiata tricolore sulle tracce dei rifugi di guerra

