Festa della Repubblica | i nomi dei 12 bergamaschi insigniti da Mattarella

In occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica, Bergamo rende omaggio ai 12 cittadini bergamaschi insigniti da Mattarella con un ricco programma di celebrazioni, tra cerimonie ufficiali e eventi aperti a tutti. Scopri i nomi dei premiati e le iniziative che animano questa giornata speciale nella città.

IL PROGRAMMA. In occasione del 79esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, il 2 giugno Bergamo propone una ricca serie di iniziative aperte alla cittadinanza, tra cerimonie ufficiali e aperture straordinarie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Festa della Repubblica: i nomi dei 12 bergamaschi insigniti da Mattarella

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Festa Repubblica Nomi 12 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Visite guidate in occasione della “Festa della Repubblica” 2 giugno 2025; Napoli, festa scudetto con campioni: tifosi scavalcano transenne. De Laurentiis: arriva De Bruyne; Festa della Repubblica a Montemurlo, il Sindaco invita i diciottenni; Cesena. Concerto per la festa della Repubblica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa della Repubblica: i nomi dei 12 bergamaschi insigniti da Mattarella - IL PROGRAMMA. In occasione del 79esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, il 2 giugno Bergamo propone una ricca serie di iniziative aperte alla cittadinanza, tra cerimonie ... 🔗Lo riporta ecodibergamo.it

Festa della Repubblica a Catanzaro, manifestazione con gli studenti alla caserma Pepe Bettoja. Si consegnano 4 onorificenze NOMI - Lunedì 2 giugno ricorrerà il 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. La cerimonia celebrativa, che si svolgerà alle ore 11 nella ... 🔗Da msn.com

Onorificenze al Merito, 32 gli insigniti: la consegna alla Festa della Repubblica - Tutti i nomi - Saranno 32 le onorificenze dell’Ordine «al Merito della Repubblica» che saranno consegnate il prossimo 2 giugno in piazza Vittorio Veneto in occasione delle celebrazioni per la Festa della ... 🔗Segnala ecodibergamo.it