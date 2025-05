Festa della Repubblica dalle aperture straordinarie dei musei provinciali alle visite nell' Abbazia Benedettina

Celebra la Festa della Repubblica scoprendo le aperture straordinarie dei musei provinciali di Salerno e Padula, e visitando l’Abbazia Benedettina. Lunedì 2 giugno, i principali musei e monumenti saranno accessibili dalle 9 alle 17, offrendo un'occasione unica per immergersi nel patrimonio culturale locale.

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, il Castello Arechi, la Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula saranno aperti al pubblico dalle 9 alle 17. Intanto, sempre in occasione del 2 giugno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Festa della Repubblica, dalle aperture straordinarie dei musei provinciali alle visite nell'Abbazia Benedettina

